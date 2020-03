(Teleborsa) – Frena l’inflazione in Francia a marzo. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni su mese, come il mese precedente, ed appaiono in linea con il …

Continua a leggere >>>>> Francia, inflazione registra brusca frenata a marzo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...