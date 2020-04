Svolta cruciale nell’intensa battaglia in corso da mesi tra Google e gli editori in Francia sul copyright: l’autorità per la concorrenza francese ha stabilito che il gigante del web dovrà negoziare il pagamento di un compenso agli editori per poter condividere i …

Continua a leggere >>>>> Francia, Google dovrà pagare gli editori: nodo copyright, interviene Garante concorrenza

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...