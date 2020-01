“Mi sorprende questa candidatura di Trapani, come a molti altri, come capitale della cultura e non perché sia qualcosa di negativo. Anzi. Solo che, a …

Continua a leggere >>>>> Francesca Trapani: “Capitale italiana della cultura? Progetto del quale non vi è notizia”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...