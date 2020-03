La massima avversione al rischio presente sui mercati dopo il flop della riunione, a Vienna, tra i paesi Opec e non Opec e il conseguente crollo dei prezzi del petrolio – il WTI di New York ha bucato anche la soglia di $28 e, in generale, sia il WTI che il Brent …

