In due mesi ha sbaragliato la concorrenza spodestando vetture che storicamente hanno da sempre occupato i gradini più alti del podio in tema di doppia alimentazione. Ford Puma si conferma la vettura ibrida più venduta in Italia, nei primi due mesi dell’anno …

Continua a leggere >>>>> Ford Puma è l’ibrida più venduta nei primi 2 mesi in Italia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...