ROMA – Ci sono varie formule di ibrido, dal mild-hybrid al full-hybrid, passando per i sistemi plug-in. Soluzioni tecnologiche che sono sempre più all’ordine del giorno. Come nel caso della nuova Ford Puma, che ha scelto il mild-hybrid per alimentare l’offerta …

Continua a leggere >>>>> Ford Puma campione d’incassi. È l’auto con tecnologia ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi 2020

