(Teleborsa) – Prosegue la strategia di “Positive Banking” messa in atto dai BNL e BNP Paribas, volta a sottolineare, anche attraverso il business, il loro impegno per la sostenibilità come fattore di sviluppo sociale oltre che economico. Una strategia che …

Continua a leggere >>>>> Fondi socialmente responsabili, da BNL campagna di sensibilizzazione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...