Una sfida lunga 12 ore in cui i partecipanti dovranno mettersi in gioco e ideare un progetto in ambito Digital Health altamente innovativo, scalabile e tecnologico. Al via l’11 febbraio Fondazione Vodafone HACK, la maratona digitale organizzata all’insegna …

Continua a leggere >>>>> Fondazione Vodafone HACK, al via la maratona digitale sul miglior progetto di digital health

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...