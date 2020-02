FNM e Hyperloop Italia avvieranno, per la prima volta in Italia, uno studio di ingegneria e di fattibilità tecnico-economica-giuridica per valutare la possibilità di realizzare un sistema di trasporto di passeggeri e merci dalla stazione di Milano Cadorna alla …

Continua a leggere >>>>> FNM e Hyperloop, allo studio il tracciato Milano Cadorna-Malpensa

