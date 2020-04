Fitch ha tagliato il rating su dieci banche europee. Tra le banche colpite si mettono in evidenza Cooperative Bank, Close Brothers e Metro Bank nel Regno Unito, Commerzbank in Germania, Swedbank in Svezia, Gruppo Bancario Iccrea in Italia, Credit …

