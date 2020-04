Con l’approvazione da parte della Commissione UE delle misure del decreto Liquidità arriva il via libera alle domande di PMI e professionisti, agli intermediari finanziari, per ottenere in modo automatico e gratuito la garanzia del 100% del Fondo PMI su …

Finanziamenti fino a 25.000 euro: come si compila il modulo per accedere alla garanzia del 100%

