Nelle scorse ore una novità importante per la gamma di Fiat è stata confermata per l’America Latina. in Argentina infatti Martin Zuppi, amministratore delegato di FCA in quel paese nel corso di un’intervista ha confermato che nel 2021 sul mercato …

Continua a leggere >>>>> Fiat: un’importante novità arriva dall’Argentina

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...