Il momento è arrivato, Coronavirus permettendo: la nuova Fiat Tipo TCR 2020 by Tecnodom è pronta per scendere in pista e competere in tutto il mondo nei campionati turismo, compreso il mondiale WTCR. Un grande ritorno quello del marchio Fiat alle corse …

