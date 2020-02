Ecco come è partito il 2020 per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles in Italia. L’azienda italo americana ha immatricolato un totale di 40.090 unità in Italia con una crescita dello 0,1 per cento. FCA con una quota di mercato del 25.8 per cento conferma la sua …

Continua a leggere >>>>> Fiat Chrysler: ecco come sono andate le vendite in Italia a gennaio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...