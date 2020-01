Antonio Risolo. da Düsseldorf. Attività frenetica per i grandi marchi italiani all’apertura del 51° Boot Düsseldorf. Ferretti Group inaugura il 2020 presentando in anteprima mondiale il nuovo Pershing 7X e la première Riva Dolceriva per il mercato tedesco.

