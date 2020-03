Il decreto del Governo dell’11 marzo sulla pandemia di Coronavirus ha introdotto linee e divieti più stringenti, però non legati all’ambiente delle industrie, se non la raccomandazione di far spostare solamente chi non può utilizzare lo smartworking. Ferrari ha …

