L’analisi delle positive performance 2019 ha dato il “la” ad una ghiotta anticipazione: la gamma del cavallino si arricchirà con due new entry. Consegne aumentate del 9,5%; ricavi netti in crescita (+10,1%, valore percentuale che si traduce in 3,8 miliardi di …

Continua a leggere >>>>> Ferrari annuncia due nuovi modelli per il 2020

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...