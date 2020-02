Dopo la Bce anche la Federal Reserve ha deciso di citare l’epidemia di coronavirus come un rischio per l’economia, e non solo quella cinese. In particolare, afferma la Fed nel suo rapporto sulla politica monetaria che sarà presentato dal presidente Jerome …

