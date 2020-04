Dalla Banca centrale americana arriva una nuova misura per mettere in sicurezza l’economia Usa contro gli effetti negativi, sull’economia, della pandemia coronavirus. La Federal Reserve di Jerome Powell ha deciso di allentare in via temporanea il leverage …

Fed allenta leverage ratio banche: più liquidità a economia reale, meno buyback e dividendi

