I marchi FCA si stanno unendo per portare conforto attraverso la musica a tutti gli americani di fronte a questa crisi globale e per incoraggiare le persone a impegnarsi a rimanere a casa, quando possibile, per la loro salute e la salute dei loro cari.

