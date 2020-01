Fiat Chrysler Automobiles chiude il 2019 in Europa (Ue + Efta) con le vendite in crescita: infatti in dicembre immatricola oltre 69.400 vetture, il 13,8% in più rispetto allo stesso mese del 2018 per una quota del 5,5%. Nell’intero 2019, invece, si registra un calo …

Continua a leggere >>>>> Fca, a dicembre 2019 le immatricolazioni crescono del 13,8%: oltre 69mila auto

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...