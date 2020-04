… giocate, soprattutto quelle perse (quella col Palermo ancora non lo fa dormire, ndc), e non vede l'ora di ripartire per farli applicare ai suoi ragazzi.

Continua a leggere >>>>> Fc Messina, Gabriele ci crede: "La A riparte? Allora anche noi"

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...