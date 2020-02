Home » Informazioni strategiche » Fatturato Ferrero: numeri da record per l’ultimo bilancio. Ieri 20 Febbraio 2020, è stato depositato il bilancio dell’ultimo anno fiscale da parte del gruppo Ferrero. In aumento fatturato e profitti, ma anche il costo per il …

Continua a leggere >>>>> Fatturato Ferrero: numeri da record per l’ultimo bilancio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...