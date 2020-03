MILANO – Exor sale del 4% e mette nel mirino quota 66 euro per azione in borsa dopo l’annuncio del memorandum of understanding con Covea per la cessione della controllata americana del settore riassicurativo Partner Re. Il titolo aveva perso il 16,5% dai …

