(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 25 mar – Al 31 dicembre 2019 il Net asset value (Nav) di Exor ammontava a 26,155 miliardi di dollari, in crescita del 32,5% rispetto al Nav al 31 dicembre 2018, pari a 19,74 miliardi di dollari. Il Nav per azione era pari a …

