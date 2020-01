ExaGrid®, importante fornitore di archiviazione intelligente iperconvertita per backup con deduplicazione di dati, oggi ha annunciato prenotazioni e ricavi da record per il quarto trimestre 2019 conclusosi in dicembre, oltre a un esercizio fiscale 2019 da record.

Continua a leggere >>>>> ExaGrid annuncia prenotazioni e ricavi da record per il Q4-2019 e l’esercizio fiscale 2019

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...