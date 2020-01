Il Consiglio di Amministrazione ha anche previsto la convocazione dell’Assemblea dei. Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 per i giorni 24 e 25 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Ricordiamo inoltre che, come già

Continua a leggere >>>>> Eventi societari del 2020 di Cattolica assicurazioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...