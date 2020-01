(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce l’attesa per la firma, sulla prima intesa commerciale tra Stati Uniti e Cina, prevista a metà …

Continua a leggere >>>>> Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...