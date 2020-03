Tentativo di risalita questa mattina per il cambio euro/dollaro che si riporta in area 1,13. In particolare, il cross valuta unica/biglietto verde si muove in rialzo dello 0,32% a 1,1303. “L’esito della riunione Bce sarà un test importante oggi. Dopo gli interventi …

