Ricavi in calo e impatto sulla redditività già a marzo ma più pesante il bilancio ad aprile per effetto della chiusura di negozi in Europa e Usa. di Lucilla Incorvati. 27 marzo 2020. Salva; 0Commenta. (Reuters). 2′ di lettura. Passo indietro per EssilorLuxottica …

