(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A frenate le borse concorre il tracollo del prezzo del greggio e la pessima performance di Wall Street e delle …

Continua a leggere >>>>> Esordio difficile per Milano e le altre Borse europee

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...