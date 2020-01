Un motociclista di Pistoia in sella a una GSX-R 750 è stato multato di 800 euro con sospensione della patente per eccesso di velocità… favorita dalla giornata assolata. 15 gen – 15:18 suzuki Multa Moto Pistoia 0. Cosa c’è di meglio di una bella giornata di …

Continua a leggere >>>>> Esce per un giretto in moto: beccato a 210 Km/h in tangenziale

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...