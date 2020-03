Il quasi ex ceo di Ubs, Sergio Ermotti, 60 a maggio, non resterà senza lavoro dopo che dal prossimo primo novembre passerà il timone all’attuale ad di Ing, Ralph Hamers. Il banchiere, infatti, resterà in Svizzera dove assumerà la presidenza della compagnia …

