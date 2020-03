(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Equita Group ha approvato in data odierna il bilancio 2019, che chiude con Ricavi Netti Consolidati in leggero calo rispetto all’anno precedente (-2%) ed un Utile Netto di 9,5 milioni, in riduzione rispetto al 2018 …

