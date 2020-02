Italia al dodicesimo posto per nuova capacità installata lo scorso anno. Necessario fare molto di più per puntare agli obiettivi del Green Deal europeo. Condividi. Continua a crescere la nuova potenza installata nell’eolico in Europa, anche se a un ritmo troppo …

Continua a leggere >>>>> Eolico, bene ma non benissimo in Europa nel 2019

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...