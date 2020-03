ROMA – Il prezzo del greggio in caduta libera costringe Eni a rivedere i suoi piani per il 2020. La società controllata dal Tesoro ha riunito d’urgenza il consiglio di amministrazione proprio nelle ore in cui sui mercati internazionali il barile ha fatto registrare una …

Continua a leggere >>>>> Eni rivede al ribasso i suoi obiettivi dopo il crollo del petrolio

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...