(Teleborsa) – Eni e CDP Industria, in vista dell’Assemblea degli azionisti di Saipem convocata per il prossimo 29 aprile, in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina dei Sindaci, come previsto dal patto parasociale in essere fra le due …

Continua a leggere >>>>> Eni-CDP Industria: lista candidati Sindaci e proposte per l’Assemblea Saipem

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...