L’azienda produttrice di superbike elettriche: “Siamo in grado di riavviare la produzione in totale sicurezza per dipendenti e fornitori”. Energica comunica la riorganizzazione per la ripresa produttiva prevista nelle prossime fasi di riaperture industriali.

Energica pronta per la fase 2

