A trainare i conti sono state le attività di distribuzione in America Latina, in particolare in Brasile. di L.Ser. 6 febbraio 2020. Salva; 0Commenta. default onloading pic (REUTERS). 1′ di lettura. Enel mantiene le promesse e chiude il 2019 con le principali voci di …

Continua a leggere >>>>> Enel, salgono ricavi e margini. Bene l’America latina

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...