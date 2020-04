I clienti potranno liberamente scegliere le tre ore consecutive in cui far valere l’offerta. Inoltre sarà possibile monitorare i consumi giornalieri. di Vincenzo Camaggio. 18 aprile 2020 08:08 18 aprile 2020 08:08. Non perdere le ultime news.

