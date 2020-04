(Teleborsa) – Emirates riprende alcuni voli passeggeri. La compagnia ha ricevuto le autorizzazioni per ripristinare alcuni collegamenti a partire da lunedì 6 aprile da Dubai per Londra, Francoforte, Parigi, Bruxelles e Zurigo. Saranno 4 i voli settimanali per …

Continua a leggere >>>>> Emirates, dopo lo stop di nuovo alcuni voli passeggeri dal 6 aprile

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...