Le emergenze sono emergenze ed in quanto tali richiedono di tagliar corto di sprecar gratitudine e di investire in solidarietà. Ed è così che in piena pandemia occorre guardare a Elon Musk con duplice atteggiamento: di chi è grato per quel che Tesla sta …

Continua a leggere >>>>> Elon Musk: donati i primi respiratori a New York

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...