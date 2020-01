“No, non ho votato per il M5S e per Aiello. Sono il presidente della commissione parlamentare Antimafia e non potevo votare una lista con anche una …

Continua a leggere >>>>> Elezioni Regionali Calabria, Morra ammette: “non ho votato Movimento 5 Stelle”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...