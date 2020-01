Sarà operato tre volte a settimana a partire dal 20 aprile, per poi diventare giornaliero a partire dal 10 luglio. Condividi Tweet WhatsApp Invia tramite email. Un aereo All Nippon Airways. Ad. Malpensa (Varese), 25 gennaio 2020 – All Nippon Airways (ANA), …

Continua a leggere >>>>> Effetto Olimpiadi, volo diretto All Nippon Airways tra Malpensa e Tokyo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...