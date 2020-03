Ieri i mercati sono stati scioccati da un improvviso aumento dello spread BTP-Bund, come se quello che sta succedendo alle borse di tutto il mondo, per non pensare al contagio, non bastasse a tenerci svegli. Lo spread italiano era passato da 200, il livello¬†…

Continua a leggere >>>>> Ecco cosa significa per l’Italia la decisione della Bce

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...