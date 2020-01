Nel marzo 2019 l’azienda texana ICON ha presentato Vulcan II, la stampante 3D più grande al mondo in grado di costruire un’abitazione in un giorno. Si tratta di un colosso che misura 7 metri per 10, pesante una tonnellata e capace di stampare 10 centimetri …

Continua a leggere >>>>> Ecco come funziona la stampante 3D più grande del mondo che costruisce una casa in 24 ore

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...