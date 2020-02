EasyJet sbarca a Comiso con due nuovissime rotte per Berlino e per Milano. Si tratta di una delle tante novità della SUMMER 2020, presentata in conferenza stampa, alla presenza del presidente e dell’amministratore delegato di SOACO, la società che …

