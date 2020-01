EasyJet conferma l’impegno sulla destinazione Egitto confermando anche per la prossima stagione i collegamenti tra l’Italia e Sharm el Sheikh. I voli, che ricominceranno in tempo per il ponte pasquale e sono già in vendita, saranno operati da Milano …

