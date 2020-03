Wall Street si appresta a chiudere l’ultimo giorno del primo trimestre dell’anno in calo. Dopo aver ondeggiato a inizio seduta, gli indici hanno girato in negativo in scia alle ultime notizie sulla gestione della pandemia da coronavirus negli Stati Uniti e nel …

Continua a leggere >>>>> Dow Jones ha perso il 23%, Wall Street verso il peggiore trimestre dal 1987

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...