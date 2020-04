Sonno: dormire e concentrazione, che fare?

Dormire e concentrazione. La concentrazione è una merce rara ora. Se non dormiamo bene, è ancora più difficile mantenerla durante il giorno. I disturbi del sonno hanno in realtà un peso decisivo nella capacità di mantenere l’attenzione durante le attività quotidiane, specialmente al lavoro. Oggi colpiscono molte persone influenzando la qualità della vita e cambiando le normali attività fisiologiche del loro corpo. La mancanza di sonno può causare affaticamento cronico, attenzione ma anche irritabilità. Le cause più comuni della sonnolenza diurna sono la privazione cronica del sonno: possono essere responsabili abitudini comportamentali come un consumo eccessivo di caffeina o alcol, abuso di TV, tablet e smartphone prima di andare a dormire o semplice insonnia d’ansia.

Le cause dell’insonnia

Per la maggior parte delle persone, dormire tra le 7 e le 8 ore a notte è sufficiente: meno è probabile che perdano concentrazione durante il giorno. Diverse cause di insonnia: disturbi dell’umore, depressione, ansia o problemi come la sindrome delle gambe senza riposo, disagio causato da un’intensa ansia motoria nelle gambe. Invece, stiamo parlando di disturbi del ritmo sonno-veglia quando c’è insonnia precoce o risveglio mattutino o persino cicli caotici causati da anomalie sul nostro orologio biologico. L’uso di caffeina, il contatto caldo e freddo prolungato e la gravidanza possono peggiorare i sintomi.

I rimedi naturali

Varie soluzioni, comprese quelle naturali, possono aiutare: ad esempio l’uso di prodotti naturali. Prima di tutto, ovviamente, la camomilla: forse la pianta ufficiale più utilizzata per migliorare il riposo, è caratterizzata da una varietà di proprietà sedative e sedative che sono utili per coloro che soffrono di ansia ma sono anche importanti per il trattamento dei disturbi del sonno. Il tè alla passiflora, d’altra parte, può essere preparato come infusione usando due cucchiaini di erba secca per ogni tazza di acqua bollente e può essere assunto due volte al giorno. Gli integratori alimentari, ad esempio a base di melatonina o tiglio di tisana, sono utili anche per il trattamento dei disturbi del sonno: sono calmanti e sedativi e hanno eccellenti proprietà diuretiche. Un’ultima parola per malva, una miscela famosa per le sue proprietà nell’intestino: anche l’erba malva è utile per rilassarsi prima di andare a dormire. Inoltre, sono molto buoni come sedativi se si verifica un’infiammazione nel tratto urinario.

Sdraiarsi per un momento, chiudere gli occhi e coccolarti in un breve periodo di sonno. Dormire aumenta la motivazione, la concentrazione e le prestazioni

Quando sentiamo le palpebre pesanti e la concentrazione ridotta, verso l’ora di pranzo, sarà il momento giusto per un pisolino. Se per molte persone, il pisolino è un’abitudine insostituibile, per i bambini è spesso un motivo per protestare. In genere, gli adulti che lavorano non possono fare un pisolino all’ora di pranzo, a meno che non lavorino in un’azienda molto progressista, con spazi per le pause o le pause pranzo più lunghe del solito.

Massimo 30 minuti

Una pausa di 20-30 minuti, chiamata “pisolino”, aiuta a ripristinare l’energia per il resto della giornata lavorativa, o almeno per le ore successive. È dimostrato che un breve pisolino all’ora di pranzo aumenta la concentrazione e può migliorare le prestazioni. Tuttavia, ciò che è importante è “breve”: “Se dormi più di mezz’ora c’è il rischio di dormire profondamente, con la conseguenza della difficoltà a svegliarti e procurarti una forte sensazione di vertigini. Spiega il neurologo Christian Baumann dell’Ospedale universitario di Zurigo, che studia anche effetto del sonno Questo è molto chiaro per chiunque si sia svegliato da una fase di sonno profondo.

Andare a letto prima. Dormire e concentrazione

“Ma non tutti hanno bisogno di fare un pisolino”, ha detto Baumann. “Funziona davvero solo se non dormiamo abbastanza di notte o se soffriamo di sonnolenza diurna a causa di qualche malattia.” Oppure, i neurologi raccomandano una migliore igiene del sonno, ad esempio “dormi presto la sera”. Proposte che hanno un senso ma che non sono facili da attuare per tutti, data l’importanza di una notte gratuita per la qualità della vita.

Stanchezza mentale e difficoltà di concentrazione

Sentendosi stanco spesso dal punto di vista mentale, questo tipo di affaticamento porta a peggiorare le prestazioni e difficoltà a concentrarsi perché troppo tempo viene dedicato agli sforzi cognitivi.

Questo porta al deterioramento della nostra energia da spendere sul lavoro, in effetti ci sono dozzine di studi che mostrano come l’affaticamento mentale porta a una riduzione della capacità di memoria di lavoro e alle capacità intellettuali individuali compromesse.

La fatica mentale è quindi un problema soprattutto per le persone che basano il loro lavoro principalmente sulla funzione cognitiva.

Cause della stanchezza mentale

La vita frenetica

Mancanza di minerali e vitamine

Particolari situazioni fisiche

Insonnia

Una vita frenetica è prima di tutto un fattore di stress per la mente, oltre a un eccesso di stimolazione e al cosiddetto “multitasking”. Le nostre menti non sono progettate per svolgere molti compiti contemporaneamente. Troppi impegni e preoccupazioni in realtà portano a situazioni stressanti che causano situazioni che indeboliscono e influenzano il percorso naturale della nostra vita quotidiana. Situazioni che portano a condizioni di affaticamento cronico e affaticamento multiplo.

Esistono anche altri fattori che possono determinare questo disturbo: mancanza di vitamine e minerali, anche carenze marginali di vitamine idrosolubili come la vitamina B e la vitamina C, possono determinare sintomi non specifici come ansia, affaticamento mentale, irritabilità che influiscono sulla funzione cognitivo e umore.

L’insonnia e altri disturbi del sonno causano anche uno stato di affaticamento mentale costante.

Per prevenire l’insonnia, è importante esercitarsi e svegliarsi e addormentarsi in orari regolari.

I sintomi

Quali sono i sintomi dell’affaticamento mentale? Il primo è sicuramente l’insonnia e altri disturbi del sonno. Dormire e concentrazione

In effetti, spesso quando siamo troppo stanchi non possiamo riposare.

I cambiamenti nel ciclo veglia / sonno sono uno dei primi sintomi da considerare perché hanno un impatto diretto sulla nostra salute mentale, ma anche sul nostro corpo e sul nostro metabolismo, lasciandoci in uno stato di stanchezza e irritabilità continue.

Tuttavia, con l’affaticamento mentale, possono sorgere anche problemi di memoria, il cervello in realtà fatica a conservare le informazioni se non vengono riposate. Oltre ai disturbi della memoria, possono sorgere difficoltà di concentrazione.

L’ansia e la depressione sono anche sintomi di affaticamento mentale.

Come riattivare la concentrazione

Per superare la fatica mentale, è innanzitutto necessario eliminare tutte le cause sottostanti, vale a dire limitare o eliminare la fonte in eccesso del nostro cervello.

Dobbiamo anche seguire uno stile di vita il più salutare possibile.

L’alimentazione sana fa parte di questo stile di vita.

È importante che il cibo che mangi sia sempre fresco, ricco di minerali e antiossidanti utili per proteggere il nostro corpo.

Pertanto, gli alimenti confezionati che sono spesso ricchi di zucchero o dolcificanti o grassi sintetici o quelli che sono ricchi di additivi alimentari, che possono peggiorare la capacità di eliminare le tossine del corpo, devono essere esclusi.

Sono invece indicati verdure, frutta che sono ricchi di vitamine o cereali integrali. Il cibo deve anche essere ricco di magnesio e zinco, è importante per il funzionamento del nostro cervello, anche questi minerali hanno anche molte reazioni biochimiche, che influenzano la nostra funzione cognitiva.

Per la cura della salute mentale posso essere utili alcuni rimedi naturali

Il guaranà

La rodhiola

L’acai

L’aromaterapia

Il guaranà è una bacca tropicale amazzonica che funge da tonico contro l’affaticamento fisico e mentale

La Rhodiola contrasta l’affaticamento e la debolezza fisica e ha un effetto benefico sul sonno.

Acai, i cui frutti e frutti ci aiutano a ridurre lo stress e ritrovare l’equilibrio psicologico.

Anche l’aromaterapia in contrasto con la fatica aiuta con il rilassamento e facilita il riequilibrio delle funzioni psicofisiche.

Dormire bene è anche una buona medicina per incoraggiare il nostro recupero di energia ed eliminare la percezione di affaticamento e sonnolenza continua.

Quando inizi a sentire i sintomi dell’affaticamento mentale, è una buona idea dare al tuo corpo il giusto supporto.

Con il nuovo integratore alimentare Supradyn Mental Refill a base di vitamina B, vitamina C, magnesio, zinco, caffeina e guaranà, aumenta l’attenzione, la concentrazione e riduce l’affaticamento mentale, dai alla tua menta l’energia giusta quando ne hai più bisogno.